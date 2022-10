ASSISTÊNCIA SOCIAL – Calendário de pagamento do Auxílio Brasil de outubro foi antecipado

Beneficiários com NIS final 1 começam a receber no próximo dia 11 de outubro

A Prefeitura de Porto Velho informa que, de acordo com a Instrução Normativa nº 21 do Ministério da Cidadania, publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (3), o calendário de pagamento do Auxílio Brasil e Auxílio Gás de outubro foi antecipado pelo Governo Federal.

Os pagamentos deveriam começar no dia 18 de outubro, no entanto, por conta da alteração no calendário, os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1, começarão a receber os auxílios no próximo dia 11.

Como os pagamentos são realizados de forma escalonada, seguindo um cronograma elaborado pelo Governo Federal, até o dia 25 de outubro, todos os beneficiários terão recebido o Auxilio Brasil no valor de R$ 600. Nessa última data, porém, serão atendidos aqueles que têm o NIS final 0 (zero).

VULNERABILIDADE

Conforme o secretário de Assistência Social e Família, Claudi Rocha, tanto o Auxílio Brasil quanto o Auxílio Gás foram criados pelo Ministério da Cidadania exclusivamente para atender as famílias que se encontram em vulnerabilidade social e econômica.

Para ter direito a receber ambos os benefícios é preciso estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) nos últimos dois anos e atender aos critérios estabelecidos pelo programa. Em Porto Velho, 46.001 famílias carentes estão inseridas no programa de transferência de renda do Ministério da Cidadania.

AUXÍLIO GÁS

Além do Auxílio Brasil, em outubro será pago mais uma parcela do Auxílio Gás, cujo valor é equivalente à média nacional do preço do botijão de gás de 13 kg. Acompanhe o calendário de pagamento.

Texto: Augusto Soares

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO