ASSISTÊNCIA SOCIAL – Disk 180 é usado como ferramenta de apoio a vítimas de violência doméstica

Em Porto Velho, Creas Mulher utiliza apoio do recurso

Para romper um ciclo de violência doméstica é necessário, entre vários outros fatores, que a vítima se sinta amparada. Pensando nisso, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social no Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica (Creas Mulher) divulga constantemente os canais que podem ser usados por essas mulheres para solicitar ajuda, entre eles o número de denúncia 180.

O canal é do Governo Federal, mas as vítimas são atendidas de forma individualizada.

“O 180 é uma central de atendimento à mulher. Nele podem ser registradas também denúncias, mas ele tem como objetivo ouvir essa mulher e conseguir orientá-la. Lá é informado onde ela pode buscar esse atendimento, esse apoio, de forma mais completa de acordo com o local onde ela mora. A vítima estando em Porto Velho é direcionada ao Creas Mulher”, explica a psicóloga do Centro de Referência, Thaís Tudela.

Chegando aos profissionais do Creas, a mulher é informada dos serviços disponíveis para dar apoio à vítima, como assessoria jurídica através da Defensoria Pública, a Delegacia da Mulher para registro de boletim de ocorrência – caso assim seja necessário, bem como a solicitação de medida protetiva, entre outros.

“Aqui no nosso serviço a gente consegue dar orientações e encaminhamentos psicossociais, com amparo da assistente social e psicóloga, além de prestar apoio e dar o acolhimento necessário a cada mulher quando é atendida. Hoje temos parceria também com o Governo do Estado, através do programa “Mulher Protegida”. Então estando em situação de vulnerabilidade, por exemplo, a mulher é encaminhada para receber o auxílio”, explica a psicóloga.

Ao passar por alguma situação de risco ou de violência, a orientação é ligar primeiro para a polícia através do 190. Porém, caso tenha passado dessa situação, é preciso ainda de uma escuta qualificada, e o 180 é o melhor recurso.

SERVIÇOS

O atendimento psicossocial é oferecido das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, mas há canais disponíveis 24h para denúncias e apoio. O Ministério Público, a Polícia Civil e a Patrulha Maria da Penha também trabalham nessa rede de atendimento. Os números de telefone disponíveis no Creas Mulher são o 0800-647 13 11 e o (69) 3901-3228.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO