AVANTE TRABALHADOR – Sine Municipal apresenta projeto para preparar alunos para o mercado de trabalho

As aulas são destinadas a alunos de 6 a 17 anos

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes) disponibiliza gratuitamente vagas para o programa Talentos do Futuro, na modalidade esportiva handebol, que funciona em dois polos: na Quadra Poliesportiva Sérgio Siqueira de Carvalho, no bairro Esperança da Comunidade e no ginásio Municipal Eduardo Lima e Silva (Dudu), na zona Sul.

Na Quadra Poliesportiva Sérgio Siqueira de Carvalho, as aulas acontecem nas segundas e quartas-feiras, das 16h às 18h, e no Ginásio Dudu, nas terças e quintas-feiras, das 17h às 19h, além do sábado, das 8h30 às 11h30.

As vagas são destinadas a alunos de 6 a 17 anos. As inscrições podem ser feitas na sede da Semes, na avenida Carlos Gomes, nº 2776, bairro São Cristóvão, no horário das 8h às 14h.

Estão disponíveis 80 vagas para ambos os sexos. Os interessados precisam estar matriculados e estudando regularmente em escolas públicas municipais, estaduais ou federais, ou na condição de 100% bolsista em escolas particulares. Os alunos ganham uniforme completo e lanche ao final de cada aula.

O professor da modalidade, Erasmo Mesquita, explicou que o handebol é um esporte que desenvolve os exercícios naturais, como corrida, salto e arremesso, e aprimora os movimentos do praticante. Além disso, exige raciocínio rápido.

DOCUMENTOS

Para efetivar a matrícula, pais ou responsáveis das crianças ou adolescentes devem apresentar os documentos pessoais do interessado, foto 3×4, declaração escolar, certidão de nascimento ou RG, cartão do SUS, cópias do boletim escolar do aluno, cópias dos documentos do responsável e comprovante de residência. Para mais informações é disponibilizado o telefone: (69) 98471-9511.

Texto: Marilza Rocha

Fotos: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO