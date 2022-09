CAPACITAÇÃO – Professores da rede municipal recebem formação em tecnologia

Veículos aumentarão a resposta no tempo de atendimento às demandas de saúde do município

Para suprir as demandas de saúde das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da zona Sul e Leste da capital, a Prefeitura de Porto Velho entregou duas ambulâncias novas aos diretores responsáveis pelas unidades. A cerimônia de entrega aconteceu na manhã desta terça-feira (27), no Prédio do Relógio.

Os veículos serão usados para atender pacientes em estado crítico, que necessitam de cuidados médicos intensivos, pacientes em situação de urgência pré-hospitalar ou de transporte inter-hospitalar.

“Estamos felizes com a entrega destas duas ambulâncias. Com certeza é um avanço nos atendimentos de urgência e estes veículos vão contribuir na diminuição do fluxo de atendimentos das duas UPAs de maior fluxo no município, que são as unidades da zona Leste e Sul de Porto Velho”, explica Eliana Pasini, secretária municipal de saúde.

Os dois veículos do tipo “B”, modelo Master, são fruto de emenda parlamentar e contrapartida do município, no valor total de R$ 700 mil, sendo R$ 460 mil de recurso parlamentar e R$ 240 mil da Prefeitura da capital.

“São duas ambulâncias que vão reforçar o atendimento aos nossos pacientes e que com toda certeza farão a diferença, principalmente, no que diz respeito ao tempo de resposta nos atendimentos”, destacou FabrIcio Jurado, secretário-geral de Governo.

Texto: Carlos Sabino

Fotos: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Saúde (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO