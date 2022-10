CASA PRÓPRIA – Lista dos candidatos a beneficiários pré-selecionados para receber moradias é divulgada

Evento será no Sebrae em Porto Velho

Acontece nesta quinta-feira (6), das 14h às 18h, o “Meetup Ecossistema de Inovação – Os caminhos que levam as cidades a serem mais inteligentes e inovadoras”. O evento acontece na sede do Sebrae e conta com a parceria da Prefeitura de Porto Velho.

A proposta é discutir o ambiente de inovação no contexto do município de Porto Velho. De acordo com a organização do evento, há atualmente um consenso de que as inovações precisam ser implementadas desde a gestão municipal, para que serviços públicos de qualidade possam chegar ao cidadão, além de políticas públicas de estímulo à inovação e ao empreendedorismo.

A Prefeitura de Porto Velho estará presente através da Agência de Desenvolvimento como ponto focal para pensar no surgimento de cidades cada vez mais inteligentes, promovendo a melhoria na vida das pessoas.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO