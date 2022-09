CEP – Prefeitura faz solicitação de endereço postal para bairros Industrial e Granville em Porto Velho

Medida visa facilitar a entrega de postagens e inscrições em programas sociais

A Prefeitura de Porto Velho fez a solicitação do Código de Endereçamento Postal (CEP) para as vias dos bairros Industrial e Granville, na zona Norte da capital. O requerimento foi feito à Superintendência Estadual dos Correios de Rondônia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), a iniciativa tem o intuito de facilitar a identificação do imóvel para entrega de postagens e encomendas, inscrição de moradores em programas sociais, realizar matrículas em escolas, abertura de conta bancária, cadastramento e outros benefícios aos moradores.

Além dos bairros Industrial e Granville, o bairro Rosalina de Carvalho, na zona Leste, que foi oficializado em 22 de junho de 2016, também deve ser contemplado com o CEP. Conforme a Semur, os distritos de União Bandeirantes e Nova Califórnia, que estão incluídos no Plano Diretor do Município, também serão contemplados.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO