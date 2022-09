CONSCIENTIZAÇÃO – Ações educativas encerram programação da Semana Nacional do Trânsito em Porto Velho

Semtran, Semusa e PRF trabalham em conjunto

Nesta sexta-feira (23), a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) segue com a programação de conscientização da Semana Nacional do Trânsito. Desta vez, a roda de conversa e as palestras são direcionadas a motoristas de aplicativo.

As abordagens são diversificadas, passando por temas como atualização do código de trânsito, suspensão do direito de dirigir, uso do celular enquanto dirige, álcool e direção, e direção defensiva.

“Nosso foco é informar e orientar. Todos os assuntos são importantes, mas teremos uma abordagem mais específica sobre as dúvidas relacionadas às mudanças do Código de Trânsito Brasileiro. São ações que acontecem em todo o país, em diversos segmentos”, explica Joelmir Silva, gerente de Divisão e Treinamento e Educação para o Trânsito – DTET.

A Prefeitura promove também nesta sexta-feira mais uma ação educativa aos pedestres, desta vez, no cruzamento das avenidas 7 de Setembro e Campos Sales, no centro.

AÇÃO CONJUNTA

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) também aderiu à programação em parceria com a Semtran e a Polícia Rodoviária Federal, na própria Secretaria de Saúde. “Hoje estamos dando um apoio à Semusa e à Semtran pois entendemos como é importante participar de ações de trânsito com outros órgãos. O tema da Semana Nacional deste ano é ‘Nós juntos salvamos vidas’, então essa integração é importante para unir forças e termos um resultado maior”, diz Lorrayne Aguilar, agente da PRF.

Régia Martins é médica veterinária e coordenadora municipal do Comitê de Segurança Viária de Porto Velho. Ela explica que além das palestras educativas, a ação realizada com a Semusa evidencia a importância da faixa de pedestres. “É importante educar sobre como atravessar corretamente e saber como os condutores devem se comportar. Então a gente acompanha e orienta para que isso aconteça sempre da melhor forma”.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO