CONTRATAÇÃO – Homologado o resultado final do processo seletivo para médico veterinário

Lugar também terá espaço para prática esportiva

Moradores do bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho, em breve terão um espaço de lazer voltado também para a prática de atividade física. A Praça da Juventude é uma obra da Prefeitura de Porto Velho, executada por empresa terceirizada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras (Semob).

Ao todo, o investimento é de mais de R$1,5 milhão com recurso de emenda parlamentar da deputada federal Mariana Carvalho e contrapartida da Prefeitura.

“Será uma opção de lazer completa, tanto para quem mora no bairro quanto para quem mora nas redondezas, com campo de futebol society, quadra de vôlei de areia, quadra poliesportiva, academia ao ar livre, área de convivência, entre várias outras opções. É uma forma também de levar saúde e bem-estar à população”, explica o secretário titular da Semob, Diego Lage.

No local também está prevista a construção de quiosques, pérgolas, pista de skate e pista de caminhada, e estará localizada na rua Mangabeira com Nilton Azevedo.

INFRAESTRUTURA

Além das obras realizadas através de empresas contratadas, a Secretaria de Obras tem equipes espalhadas em várias frentes de trabalho por toda a capital. Equipes de drenagem estão nos bairros Nova Floresta e Rosalina de Carvalho, onde também há equipe de limpeza de canal.

Regularização de base para pavimentação está sendo feita no bairro Floresta; corte e imprimação para pavimentação no bairro Lagoa; equipes de manutenção e tapa-buracos no bairro Marcos Freire e no Centro, além da equipe de pavimentação atuando no bairro Lagoa.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO