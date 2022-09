CONTRATAÇÃO – Prefeitura convoca candidatos classificados para o cargo de enfermeiros

Os seis profissionais convocados devem se apresentar no prazo de 15 dias

A Prefeitura de Porto Velho publicou na quinta-feira (22) o edital de convocação de candidatos, sob regime celetista, para o cargo de enfermeiro.

Os convocados devem comparecer no prazo de 15 dias corridos, a contar do primeiro dia útil posterior à data da publicação do edital, na Secretaria Municipal de Administração (Semad).

Os seis profissionais convocados e classificados no processo seletivo simplificado Edital Nº 40/SEMAD/2022 deverão providenciar cópias e originais, legíveis, de documentos pessoais,

entre outros. A entrega deve ser agendada pelo site institucional.

A Semad está localizada na rua Duque de Caxias, n° 186, bairro Arigolândia, e o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. A lista de convocados e documentos necessários pode ser obtida através do edital de convocação no 069/SEMAD/2022, de 21 DE SETEMBRO de 2022.

Mais informações pelos telefones (69)3901-3094 e (69)3901-3067.

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO