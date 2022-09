CONVOCAÇÃO – Prefeitura convoca 28 profissionais de saúde para contratação

Profissionais atenderão na capital e distritos

Profissionais da área da saúde classificados nos termos do Edital no 40/GAB/SEMAD/2022 estão sendo convocados pela Prefeitura de Porto Velho para apresentarem a documentação necessária para a contratação no regime celetista.

São 21 médicos, quatro enfermeiros, dois dentistas e um técnico em higiene dental. Os profissionais atenderão

Porto Velho, Nova Califórnia, São Carlos, Calama e Morrinhos.

Os convocados devem comparecer no prazo de 15 dias corridos, a contar do primeiro

dia útil posterior à data da publicação do edital, munidos de cópias e originais, legíveis, de

documentos pessoais, entre outros.

A entrega deve ser agendada pelo site institucional da Secretaria Municipal de Administração (Semad).

Nos casos de candidatos que exerçam outro cargo público, ainda que em acumulação lícita (que não ultrapasse 80 horas semanais – Lei Complementar no 412/2011), fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, através de declaração emitida pelo RH da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

A Semad está localizada na rua Duque de Caxias, n° 186, bairro Arigolândia, e o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. A lista de convocados e documentos necessários pode ser obtida através do edital de convocação. (anexar edital)

Mais informações pelos telefones (69) 3901-3094 e (69) 3901-3067.

Texto: Renata Beccária

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO