DECRETO – Ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor é adiado para 3 de novembro

Alteração se dá no âmbito do município de Porto Velho

O ponto facultativo referente à data de comemoração do Dia do Servidor, celebrado no dia 28 de outubro, foi adiado pela Prefeitura de Porto Velho para o dia 3 de novembro. A alteração se deu através do Decreto nº 18.566 de 25 de outubro de 2022.

As repartições que prestam serviços essenciais como Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos, Secretaria Municipal de Obras e Pavimentações, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes deverão organizar turnos para revezamento, de forma que não tenha a interrupção da continuidade das atividades.

Usuários do transporte coletivo da capital devem ficar atentos, pois no dia 2 de novembro (feriado nacional de Dia dos Finados), a frota funcionará semelhante aos sábados, com reforço nas linhas Ulisses-BR, campus Unir e Triângulo, para atender aos cemitérios Santo Antônio, Jardim da Saudade e Recanto da Paz, um total de 52 ônibus operando.

Já no dia 3 de novembro, a frota será normal como dos dias úteis. Os usuários do serviço poderão consultar e acompanhar os itinerários no site da empresa ou no site da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).

Texto: Renata Beccária

Fotos: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO