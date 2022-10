DIA DAS CRIANÇAS – Campanha solidária faz doações para as Unidades de Acolhimento

Base de Jaci-Paraná vai receber uma das novas ambulâncias

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) teve sua frota renovada com a chegada de oito novas ambulâncias entregues na manhã desta terça-feira (11), pela Prefeitura de Porto Velho, o que vai possibilitar um serviço com mais qualidade e menor tempo de resposta para quem necessita de assistência.

Durante a entrega, o prefeito da capital, Hildon Chaves, reforçou a importância da renovação da frota de um dos serviços de atendimento mais importantes para a população. “Quando nós chegamos na Prefeitura, eram apenas duas ambulâncias em funcionamento, bem abaixo do que era necessário para atender a demanda de uma capital como Porto Velho. Com recursos próprios e também do Ministério da Saúde, através da deputada Mariana Carvalho, nós conquistamos a renovação total da frota com direito ao envio de uma ambulância para o distrito de Jaci-Paraná. Mais de R$ 1 milhão investidos pela Prefeitura em um atendimento mais eficiente para a população”, explicou o prefeito.

O Samu atende casos de urgência e emergência, que chegam através da central de atendimento localizada na própria sede. No final de setembro deste ano, duas ambulâncias foram entregues para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da zona Leste e da zona Sul de Porto Velho, com investimento de R$ 700 mil em recursos próprios e emendas.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Em Porto Velho, em 2022, já foram realizados mais de 16 mil atendimentos. De acordo com o diretor do Samu, Raymison Correa, grande parte destes atendimentos estão relacionados a traumas. “Os acidentes de trânsito equivalem a 53% dos atendimentos realizados diariamente pelas nossas equipes, um número considerado, inclusive, bem alarmante. Por dia, temos a média de 70 atendimentos no geral, o que engloba remoções, assistência a pacientes psiquiátricos, entre outros”.

Na base de Jaci-Paraná, para onde vai uma das novas ambulâncias e que comemorou um ano de implantação em junho deste ano, já são mais de 207 atendimentos pré-hospitalares, 315 remoções de pacientes para a capital, 143 atendimentos clínicos e mais 105 obstétricos, dentre outros. “A nova ambulância para o distrito de Jaci-Paraná também vai dar mais celeridade aos atendimentos, já que desafoga os serviços prestados pelo Samu em Porto Velho e, claro, diminui consideravelmente o tempo de atendimento a esses pacientes”, explica o diretor.

Estiveram também no evento o vice-prefeito de Porto Velho, Maurício Carvalho, a secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Marilene Penatti, e a deputada federal Mariana Carvalho.

Texto: Larissa Vieira

Fotos: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Saúde (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO