DIA DE FINADOS – Cadastro de ambulantes para atuar no entorno dos cemitérios segue até 1º de novembro

Inscrição deve ser feita no Departamento de Postura Urbanas da Semusb

Aproximadamente 20 ambulantes já foram cadastrados junto à Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) para atuarem no Dia de Finados, em 2 de novembro. A expectativa da Prefeitura de Porto Velho é que 70 ambulantes, entre vendedores de alimentos e adornos, trabalhem nos cemitérios municipais.

O prazo de inscrição segue até o dia 1º de novembro. Para o cadastro, o profissional deve ir ao Departamento de Postura Urbanas da Semusb, localizado à rua Aparício Moraes, nº 3186, bairro Industrial, para solicitar o Licenciamento Eventual.

“Na hora da inscrição, o ambulante recebe uma numeração que especifica a organização das barracas nos cemitérios municipais dos Inocentes e Santo Antônio. Nos locais serão divididos os espaços das barracas de quem irá comercializar flores e outros adornos, e pra quem vai vender alimentos”, explicou o diretor do Departamento de Posturas da Semusb, Gilbson Moraes.

Para o licenciamento é necessário apresentar os documentos pessoais como RG e CPF, comprovante de endereço e carteira sanitária (para quem for vender alimentos). A emissão da carteira sanitária possui a taxa no valor de R$ 28,37.

Além disso, também é cobrada a taxa referente ao licenciamento que fica em torno de R$ 180,00. De acordo com a secretaria, o cadastramento de ambulantes ajuda os trabalhos de organização e fiscalização da pasta no dia do evento.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO