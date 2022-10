DIA DO SERVIDOR – Prefeitura trabalha pela saúde física e mental dos servidores

Feira será transferida para o bairro Nova Porto Velho

Em virtude do segundo turno das eleições gerais, a Feira Livre do Cai N’Água será novamente transferida de local. A edição do próximo domingo (30) acontece, excepcionalmente, na rua Jaci Paraná, no trecho compreendido entre as ruas Manoel Laurentino e Nicarágua, no bairro Nova Porto Velho.

A alteração atende novamente ao pedido do Tribunal Regional de Rondônia (TRE-RO) que exige uma logística maior para o transporte e segurança das urnas durante o horário do pleito e apuração dos votos, o que demanda um aumento significativo da área de segurança aos arredores do prédio.

Já nos próximos domingos do ano, a Feira Livre do Cai N’Água volta a ocorrer no seu tradicional ponto, no Galpão do Produtor Rural, localizado na rua Rogério Weber.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO