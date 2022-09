DISTRITO – Moradores de União Bandeirantes​ recebem títulos ​de regularização fundiária

Ação segue até o dia 24 de outubro

Cerca de 40 títulos de legitimados foram entregues pela ​Prefeitura de Porto Velho no distrito de União Bandeirantes. Cerca de 40 títulos de legitimados foram entregues pelano distrito de União Bandeirantes.

A ação teve início no dia 22 de setembro e segue até o dia 24 de outubro, com entrega d​e mais ​106 ​títulos remanescentes à regularização fundiária. No local, o total de lotes regularizados passa dos 3​.​500.

De acordo com a​ ​Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), além da ação de entrega de títulos, com número total de 146, foi realizada também a mobilização em campo de entrega de convites nas residências; trabalho de coleta de documentos, com o objetivo de solucionar processos pendentes; além de vistoria e o Cadastro de Regularização Fundiária (CRF).

Nesse primeiro momento o trabalho foi realizado na paróquia Nossa Senhora dos Migrantes. O trabalho voltado aos distritos da capital é embasado pela Lei Complementar nº 838 de 4 de fevereiro de 2021, artigos 15, 24 e 25, dispondo sobre o Plano Diretor Participativo do Município.

