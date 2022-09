EDITAL – Divulgada lista de candidatos inscritos no processo seletivo para contratação de médico veterinário

Ao todo, 88 veículos estarão disponíveis à população

Esperando um grande fluxo de eleitores no próximo domingo (2), devido às eleições gerais, a Prefeitura de Porto Velho vai garantir que a frota de ônibus do município funcione de forma integral durante todo o dia. A decisão atende a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO).

Na prática, a frota de ônibus tende a ser reduzida aos fins de semana e feriados na capital. Diante da esperada mobilização de eleitores, toda a frota estará disponível. Ao todo, serão 88 veículos no domingo de votação, atendendo às linhas e itinerários já previstos pela concessionária que administra o serviço na capital.

A decisão também é válida para um eventual 2º turno, previsto para acontecer no dia 30 de outubro. Os horários e itinerários podem ser conferidos aqui.

TARIFA

Para os usuários do cartão ComCard, o valor da tarifa é de R$ 3,00. Já para os alunos que utilizam o ComCard Estudante, o valor fica reduzido em 50%, saindo a R$ 1,50 a tarifa. Para quem não possui o cartão, permanece o valor integral de R$ 4,05.

