EDUCAÇÃO – Após melhorias, biblioteca Viveiro das Letras é reaberta ao público

Espaço recebeu mudanças na estrutura física para promover mais acessibilidade

A Biblioteca Municipal Viveiro das Letras, localizada na zona Sul de Porto Velho, passou por reforma em sua estrutura nos últimos dois meses e foi reaberta ao público na segunda-feira (10). O espaço foi inaugurado há 12 anos e necessitava de melhorias para promover mais acessibilidade aos frequentadores.

A reforma incluiu a nova recepção de atendimento ao público, nova sala infanto juvenil, criação de sala de braille, criação de fachada de identidade visual da instituição, ampliação da copa, novo depósito de suprimentos de limpeza e higienização, pintura e manutenção interna e externa da biblioteca e do auditório, criação de porta de acesso aos cadeirantes e para pessoas com deficiência (visual, auditiva ou de limitações físicas) ao auditório e manutenção dos banheiros.

“Essa reforma faz parte do pacote de repaginação dos espaços públicos voltados para a educação, em Porto Velho. Já reformamos diversas escolas e as bibliotecas estão recebendo equipamentos novos e ampla reforma, para poder atender os usuários de modo mais confortável e acessível. Todos esses investimentos estão em conformidade com os nossos planejamentos para 2022 e 2023”, ressaltou a titular da pasta de educação, Gláucia Negreiros.

A obra foi custeada por recursos do Programa de Apoio Financeiro às Escolas Municipais (Proafem), através do Decreto nº 17.822, de 13 de dezembro de 2021. O diretor do local, Alexandre Dourado, vê a reforma como oportunidade para convidar os moradores para visitar a biblioteca.

“Recebíamos em torno de 1.700 pessoas por mês na biblioteca, mas com a pandemia, nós tivemos que migrar nosso serviço para on-line, o que prejudicou o nosso retorno ao atendimento presencial. Agora nosso serviço está de portas abertas e de cara nova, aguardando por pessoas que queiram aprender”, disse o diretor da unidade.

A biblioteca Viveiro das Letras está localizada na avenida Jatuarana, 5068, bairro Cohab, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30. Para a primeira visita ao local, é necessário levar documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de residência para realização do cadastro.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO