EDUCAÇÃO – Biblioteca Municipal Francisco Meirelles recebe novo mobiliário

Investimento gera melhoria no atendimento aos usuários

A Biblioteca Municipal Francisco Meirelles recebeu uma remessa de móveis e equipamentos que vão possibilitar a melhoria do atendimento aos usuários, além da segurança ao patrimônio. Os investimentos no sistema de bibliotecas são feitos pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), com recursos liberados pela Prefeitura de Porto Velho e Governo Federal, destinados à área educacional.

Os equipamentos foram recebidos e instalados recentemente. Um dos destaques do mobiliário adquirido são os novos climatizadores de ar, assentos para o auditório, os armários e as mesas coletivas de estudo, além de novos computadores.

Com os novos armários, por exemplo, os usuários terão mais segurança e privacidade ao guardar seus pertences na biblioteca. Além desses equipamentos, foram entregues ainda mesas e cadeiras em diferentes formatos para atender às estações de internet.

O diretor da Biblioteca Francisco Meirelles destaca que os móveis e equipamentos recebidos atenderão às demandas dos usuários e trarão muito mais conforto para quem busca pesquisa ou leitura.

“A aquisição do novo mobiliário resultará na melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços também”, completou Carlos

Augusto. Ele ressalta que os novos armários darão melhores condições para organização e armazenamento de livros, revistas, folhetos e obras raras, assegurando a conservação do acervo bibliográfico.

A localização dos livros também será facilitada, agilizando o atendimento. “A equipe de colaboradores da Biblioteca Francisco Meirelles agradece à Semed, por implementar uma nova dinâmica funcional à referida biblioteca, através da substituição da climatização, de praticamente todo o mobiliário, bem como a substituição de praticamente todos os computadores, para proporcionar aos nossos usuários um ambiente mais prazeroso e confortável, para que os mesmos possam realizar seus estudos”, agradeceu o diretor.

A biblioteca funciona entre 8h e 21h na rua Dom Pedro II, 826 (esquina com José Bonifácio), no centro da capital.

Texto: Géri Anderson

Foto: Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO