EDUCAÇÃO – Dez professores conquistam o Prêmio Boas Práticas em Porto Velho

Evento será no Teatro Banzeiros em novembro

Mulheres que fizeram e que ainda fazem parte da história de Porto Velho serão homenageadas pela Prefeitura no dia 17 de novembro, quando acontece a entrega do Prêmio Mulheres Negras, a partir das 19h, no Teatro Municipal Banzeiros.

O evento é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), e assim como outras ações que trabalham políticas públicas dentro da temática da mulher negra, o prêmio atende a Lei Nº 2.833, de 20 de julho de 2021, que inclui no calendário do município o dia 25 de julho como Dia da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha.

Conforme a lei, anualmente, no mínimo dez mulheres negras in memoriam e em vida devem ser homenageadas. “A gente faz com interface com várias políticas, como educação, saúde e na assistência do município. Excepcionalmente realizaremos o prêmio no mês de novembro, na Semana da Consciência Negra, e não no mês de julho, pois a lei sofreu alteração e não tivemos tempo hábil”, explicou Elsie Shockness, do Departamento de Mulheres Negras da Semasf.

O período também é alusivo à temática da causa. “Desde abril estamos trabalhando, foi pesquisado o que as mulheres escolhidas para o primeiro prêmio fizeram de relevante e confeccionada uma cartilha que será apresentada no dia da entrega”, completou Shockness, referindo-se à cartilha “Mulheres Negras que escreveram história”, que será distribuída para instituições de ensino para uma discussão sobre a cultura afro com personalidades mais próximas da realidade do município.

As premiadas em vida receberão uma estatueta de Teresa de Benguela, mulher que tornou-se símbolo de liderança, força e luta pela liberdade, confeccionada pelo artista plástico Bruno Sousa através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur). Já os representantes das homenageadas in memoriam receberão certificados de reconhecimento.

Ainda na programação da noite especial estão previstas apresentações artísticas com descendentes quilombolas e das famílias caribenhas que residem no município.

