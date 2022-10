EDUCAÇÃO – Gestores recebem homenagem pelo avanço na Educação em Porto Velho

Reunião de Gestores aconteceu no Teatro Banzeiros

Durante a Reunião de Gestores realizada na terça-feira (4), no Teatro Banzeiros, na capital, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) fez uma homenagem aos gestores das unidades escolares pelo desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e Avalia Porto Velho.

O motivo principal foi o avanço significativo nesses medidores da qualidade do ensino e aprendizado na capital. “Realizamos aqui um seminário de devolutiva de resultados da análise do Ideb, que fez nesses últimos 20 dias, por meio do Instituto Anisio Teixeira, a divulgação em todo o país. Nós conseguimos, através do trabalho de todos os profissionais da Educação, garantir a manutenção da nota conquistada em 2019”, disse a titular da pasta de Educação, Gláucia Negreiros.

Mesmo diante aos desafios, como a pandemia, a secretária enfatizou que não houve regressão no ensino municipal.

“Fizemos a prova em 2021, quase oito meses sem a aula presencial, onde foi certificado que a nossa cidade não regrediu a sua nota, muito pelo contrário. Avançamos em quatro posições em nível estadual. Estamos refletindo hoje esse momento e também vamos construir estratégias para avançar cada vez mais na Educação básica”, explicou

SAERO

Em relação ao Saero, a secretária disse que o sistema é de iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), e tem como propósito fortalecer o regime de colaboração entre estado e municípios, implantando um sistema permanente de avaliação de desempenho dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio, e assim verificar o desempenho dos alunos. As avaliações serão realizadas no mês de novembro.

“Estamos em fase de adesão ao sistema permanente de avaliação de desempenho dos alunos do ensino fundamental para que haja subsídios para as Secretarias de Educação dos municípios de Rondônia nas tomadas de decisão quanto à política educacional. Essa Composição vai em conjunto com as taxas de aprovação verificadas pelo Censo Escolar, e demais indicadores mensurados a partir do processo avaliativo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Rondônia (Idero)”, comentou.

AVALIA PORTO VELHO

O programa Avalia Porto Velho, instituído pelo Executivo Municipal, neste momento busca a recomposição do aprendizado em sala de aula. Significa dizer que é uma corrida atrás do prejuízo escolar sofrido em decorrência da pandemia de covid-19.

“Hoje já estamos aproveitando o seminário para planejarmos estratégias para garantir a aprendizagem dos nossos estudantes, criando ações que foquem o desenvolvimento das competências gerais e de habilidades essenciais, que são fundamentais para a continuidade do caminhar pedagógico. Nossos gestores já estarão preparados para as avaliações que serão realizadas no mês de março de 2023”, finalizou Gláucia.

Texto: Geri Anderson

Foto: Gleidsom Mendes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO