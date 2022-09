EDUCAÇÃO – Prefeitura divulga resultado da análise de recursos do processo seletivo da Semed

Resultado final do certame sairá na próxima sexta-feira (30)

Já está disponível no portal da Prefeitura de Porto Velho o resultado da análise de recursos dos candidatos que participam do processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Educação (Semed), conforme o edital nº 063/SEMED/2022. Na próxima sexta-feira (30), será divulgado o edital com o resultado final do certame e os nomes dos aprovados.

O processo seletivo tem por objetivo a contratação temporária de professores nível II para trabalharem em escolas rurais do município e também formar cadastros reservas. Os contratados terão carga horária de 30 horas semanais e irão ministrar aulas para crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino.

As escolas estão localizadas nos distritos de São Carlos, Calama e Demarcação, além da reserva do Lago do Cuniã, Agrovila Rio Verde, Gleba Rio das Garças e Assentamento Santa Rita. O vencimento base de cada educador será de R$ 2.884,22, além da gratificação de localidade, equivalente a 28% do vencimento, auxílio deslocamento de R$ 178,00 e auxílio alimentação no valor de R$ 500,00.

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO