EDUCAÇÃO – Prefeitura faz entrega de óculos de correção visual aos alunos da rede municipal

Mais de 40 modelos de armações com lentes de correção estão sendo disponibilizados gratuitamente

Para promover melhor qualidade no aprendizado e facilitar o acesso ao diagnóstico precoce de problemas visuais, o Programa de Oftalmologia da Prefeitura de Porto Velho ampliou as consultas especializadas e a entrega gratuita de óculos de correção visual aos alunos da rede municipal de ensino.

A triagem e agendamento são realizadas pelas próprias escolas da rede. Mais de duas mil crianças serão atendidas. O serviço é ofertado através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), sob a coordenação do Departamento de Saúde Escolar (DSE). Os atendimentos ocorrem conforme demanda apresentada pelas unidades escolares.

Após isso, há consulta numa clínica especializada com agendamento prévio, e se comprovada a necessidade, há a confecção da lente e armação ocular. Os óculos começaram a ser entregues na última semana.

Para a secretária Gláucia Negreiros esse momento é importante, pois com a correção da vista os estudantes passam a ter melhor desempenho em sala de aula.

“A gente tem atendido alunos entre três e 12 anos. As entregas dos óculos estão sendo realizadas na sede da Semed e também nas escolas. Esse ano nós colocamos à disposição mais de 40 modelos de armação, então os pais e mães ou as próprias crianças podem escolher o modelo que mais combina ao rosto. O mais gratificante é ver os alunos e alunas voltando a estudar de forma mais produtiva”, comentou a titular da pasta de Educação.

De acordo com a diretora do DSE, Louise Salvador, uma equipe do Programa de Oftalmologia orienta os professores a observar a necessidade de correção da visão dentro da própria sala de aula, identificando quais alunos precisam do suporte. “Quem tem problema de visão ou de leitura já é encaminhado e segue para consulta. O agendamento tem data e hora, o aluno sai com receita para uma empresa parceira produzir as lentes”, acrescentou a diretora.

Segundo a Semed, além das consultas oftalmológicas, foram adquiridas cerca de duas mil armações e lentes para atender toda a demanda das 141 unidades escolares do município.

Texto: Géri Anderson

Fotos: Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO