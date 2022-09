EDUCAÇÃO – Prêmio Inovação na Gestão Escolar segue com inscrições até o próximo dia 30

Podem se inscrever dirigentes escolares da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Porto Velho lançou no mês de agosto a 1ª edição do prêmio “Inovação na Gestão Escolar”, destinado aos dirigentes escolares da rede municipal de ensino. As inscrições foram prorrogadas até o próximo dia 30.

O concurso lançado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) tem como finalidade identificar as práticas de gestão escolar bem sucedidas e é uma vitrine para a otimização dos serviços prestados à comunidade escolar, além de disseminar as melhores iniciativas que foram identificadas como práticas de gestão escolar e premiação à gestão educacional das escolas da rede que se destacam pela administração eficiente.

Podem se inscrever na 1ª edição do concurso os diretores, vice-diretores e especialistas em Educação (supervisor e orientador) que atuam na rede municipal, lotados em uma das 141 unidades escolares urbanas ou rurais de Porto Velho. Na inscrição, deverá constar os nomes dos autores do projeto.

“As equipes gestoras precisam participar e mostrar o seu potencial estratégico utilizando ferramentas pedagógicas e didáticas para melhorar o ambiente de trabalho na escola, inovando a educação da rede municipal. É só conferir o edital e se encaixar em uma das categorias. Gostaria de ver muitos trabalhos inscritos, somos 141 unidades escolares, é importante ter esse reconhecimento para a sua escola”, comentou a titular da pasta de Educação, Gláucia Negreiros.

Pode ser inscrito um projeto por unidade escolar e será vedada a participação de servidores que não estejam em efetivo exercício da função, ou seja, que não estejam trabalhando diretamente no ambiente escolar. Serão avaliadas a eficácia e eficiência com indicadores que impactam de maneira inovadora nos serviços prestados à comunidade escolar.

CATEGORIAS

As avaliações serão definidas por categorias de atuação, sendo elas: Gestão Pedagógica, Gestão Financeira, Gestão das Relações com a Comunidade Escolar, Gestão do Ambiente Organizacional e Informações.

As inscrições para concorrer inicialmente tinham prazo até o dia 19 de setembro, mas foram prorrogadas para o próximo dia 30, e podem ser feitas exclusivamente através do endereço eletrônico: [email protected]

Serão premiados três projetos e os vencedores vão realizar uma visita técnica a outro estado, em que participarão três representantes de cada equipe finalista, conhecendo práticas exitosas no âmbito educacional. Confira o edital aqui.

Texto: Géri Anderson

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO