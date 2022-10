EDUCAÇÃO – Reunião entre gestores da Educação municipal acontece nesta terça-feira (4)

Encontro é para tratar sobre índice e avaliação da educação básica no município

Nesta terça-feira (4), a Prefeitura de Porto Velho reúne gestores da educação municipal para apresentar os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb), tratar da aplicação do Sistema de Avaliação Permanente da Educação Básica de Rondônia (Saero) e do “Avalia Porto Velho”.

Durante o evento, que terá início às 14h30, também devem acontecer apresentações culturais com alunos da Escola de Música Jorge Andrade. O evento será realizado no Teatro Banzeiros. Os resultados do Ideb 2021 serão apresentados pela secretária Municipal de Educação (Semed), Gláucia Negreiros e pela diretora do Departamento de Políticas Educacionais, Juliene Rezende.

O indicador nacional, cujo resultado varia de zero a dez, possibilita o monitoramento da qualidade da educação, a partir dos dados sobre aprovação escolar (obtidos no Censo) e das médias de desempenho no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O resultado do Ideb 2021, divulgado no dia 16 de setembro de 2022 pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), demonstrou que a rede municipal de Porto Velho manteve a nota 5.3 obtida em 2019. Esse resultado evidencia que apesar de todos os desafios vivenciados em 2020 e 2021, decorrentes da propagação do coronavírus, não houve regressão no resultado da rede.

Além disso, a programação da reunião entre gestores da Educação conta ainda com a apresentação do Saero, através da chefe de Apoio Educacional, Cíntia Gonçalves. O Sistema é de iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que tem como propósitos fortalecer o regime de colaboração entre estado e municípios, implantar um sistema permanente de avaliação de desempenho dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio e assim verificar o desempenho dos alunos.

Essa prova destina-se a estudantes do 2º, 5º, 9º anos e 3º ano do ensino médio, com questões sobre Língua Portuguesa e Matemática. Este ano, a prova será aplicada de 8 a 11 de novembro. O Avalia 2023, programa que busca coletar informações e diagnosticar o desempenho de aprendizagem de estudantes do 2º ao 9º ano do ensino fundamental, também será apresentado durante o encontro de gestores por Cíntia Gonçalves.

Ao final, a programação terá certificação das escolas destaques no Ideb 2021. Na ocasião, a secretária Gláucia e a diretora Juliene apresentarão as escolas premiadas, sendo as da zona urbana, as escolas municipais Bom Jesus e Belezas do Buriti, que alcançaram as maiores notas na avaliação. A Escola Belezas do Buriti também foi classificada como a de maior aprendizado.

As escolas que mantiveram ou aumentaram o resultado e atingiram ou ultrapassaram a meta foram a Cor de Jambo, Flor do Piquiá, 12 de Outubro, Flamboyant e Ely Bezerra. Além disso, a instituição da zona urbana com o maior crescimento, a Escola Municipal Nacional, também será certificada.

Ainda receberão as certificações de destaque no Ideb 2021, as instituições educativas da zona rural, que foi o caso da Escola José Augusto da Silva, com maior nota, maior aprendizado e que manteve ou aumentou o resultado e atingiu ou ultrapassou a meta. Além da escola que teve maior crescimento na zona rural, a Manoel Grangeiro.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO