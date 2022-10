ELEIÇÕES – Porto Velho terá transporte gratuito no domingo (30) de eleição para 2º turno

Gratuidade é válida das 6h às 18h do dia do pleito

Esperando um grande fluxo de eleitores no próximo domingo (30), devido ao 2º turno das Eleições Gerais, a Prefeitura de Porto Velho vai garantir transporte público gratuito à população.

O anúncio veio através do Decreto 18.557, de 24 de outubro de 2022, que vai de encontro à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que, no último mês, recomendou que todos os municípios que tiverem condições ofereçam o transporte público urbano coletivo gratuitamente aos seus eleitores.

Na prática, a frota em circulação no domingo de eleição será igual ao dos dias úteis. Diante da esperada mobilização de eleitores, toda a frota estará disponível de forma gratuita das 6h às 18h.

Ao todo, serão 88 veículos no domingo de votação, atendendo às linhas e itinerários já previstos pela concessionária que administra o serviço na capital.

Os horários e itinerários podem ser conferidos aqui.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Muncipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO