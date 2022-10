EMPREGO – Confira as vagas disponíveis no Sine Municipal para esta semana

Rua Júpiter começou a ser asfaltada no último fim de semana

A Prefeitura de Porto Velho segue com serviços de pavimentação pela capital. Desde o último final de semana, a rua Júpiter, no bairro Vila da Eletronorte, é uma das contempladas com o trabalho da Secretaria Municipal de Obras (Semob). Ao todo, foram pavimentados cerca de 570 metros, além dos becos da Cerejeira e José Maria Andrade.

“As equipes da Semob avançam com os trabalhos nas ruas da zona Sul de Porto Velho. Assim como os bairros Floresta e Nova Floresta recebem a pavimentação, desta vez chegamos à Vila da Eletronorte. Com a proximidade do período chuvoso, o asfalto traz mais qualidade de vida, por isso é importante dar atenção até aos menores trechos”, explica o secretário titular da Semob, Diego Lage.

Além do trecho na zona Sul, vários outros pontos recebem equipes de trabalho. Serviços de drenagem e assentamento de manilhas seguem atuantes na rua Alto do Bronze. Drenagem também é realizada na rua Paraná, no bairro Nova Floresta; já no bairro Floresta, na rua das Flores, o serviço é de limpeza e encascalhamento para base, assim como na rua Jurubatuba, no Aeroclube. As operações tapa-buracos seguem nos bairros Rio Madeira, Embratel e Lagoinha.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO