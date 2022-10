ENERGIA – Construção de linha de transmissão que liga Abunã a Rio Branco é anunciada

Convocados têm 15 dias para apresentação de documentação

A Prefeitura de Porto Velho publicou o edital de convocação dos candidatos, sob regime celetista, para preenchimento de vagas na Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

São vagas para enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnico em higiene dental, agente comunitário de saúde, farmacêutico e auxiliar de farmácia. Os candidatos devem se apresentar na Secretaria Municipal de Administração (Semad) dentro do prazo de 15 dias, a contar do primeiro dia útil posterior à data de publicação do edital.

Os 36 convocados deverão agendar a apresentação dos documentos na Semad através do site agendamentoonline.portovelho.ro.gov.br. A lista completa de documentos necessários e dos candidatos convocados pode ser consultada no Edital Nº 079/Semad/2022 de 18 de outubro de 2022.

Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (69) 3901-3094 e (69) 3901- 3067, ou na Semad, localizada à rua Duque de Caxias, nº 186, bairro Arigolândia, de 8h às 12h, de segunda a sexta-feira.

Texto: Renata Beccária

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO