ESPORTE – Atletas do Talentos do Futuro de Porto Velho competem na Copa Amec, em Cacoal

Na próxima sexta-feira (7), atletas do vôlei do Programa de Iniciação Esportiva Talentos do Futuro viajam para competir na Copa Amec de Voleibol 2022, na categoria masculino e feminino Sub-15. O evento promovido pela Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal, segue até domingo (9), no Ginásio da Escola de Ensino Fundamental e Médio Bernardo Guimarães.

O programa de iniciação esportiva Talentos do Futuro, oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Porto Velho, é coordenado pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semes).

Participam da competição 24 atletas da modalidade de vôlei, que treinam no polo do ginásio Eduardo Lima e Silva, o Dudu, com o professor Madson Brasil, que vai acompanhar os alunos na competição da Copa Amec, juntament com alguns pais dos alunos.

A secretária da Semes, Ivonete Gomes, destacou que os atletas do Programa Talentos do Futuro têm demonstrado interesse nos treinamentos, se capacitando para participarem de competições fora da Capital. “Manter esses jovens nas quadras esportivas é muito importante para a atual gestão, pois estamos consolidando o esporte na vida de cada um como uma alternativa saudável e de crescimento, tanto físico como profissional, para essas crianças e jovens que fazem parte deste programa.” destacou.

Segundo ela, além do ginásio Dudu, a Semes está ampliando mais vagas de vôlei gratuitamente para crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, em outra região da cidade, sendo em dois polos na zona Leste: na quadra poliesportiva do Três Marias e no poliesportivo Sérgio Siqueira de Carvalho.

Conforme explicou o diretor do Talentos do Futuro, Marcus Arturo, atualmente os treinos dos atletas de voleibol acontecem nas terças e quintas-feiras, das 7h30 às 11h30 e das 14h às 17h, no ginásio Dudu; nas segundas e quartas-feiras das 16h às 18h, na quadra do Três Marias; e nas terças e quintas-feiras das 16h às 18h, no Sérgio Siqueira de Carvalho.

Texto: Marilza Rocha

Fotos: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO