ESPORTE – Escolinha de futebol de campo de Jaci-Paraná recebe reposição de uniformes e material esportivo

Pais interessados podem fazer as inscrições de seus filhos com idade entre 6 e 17 anos

Na tarde da última quinta-feira (6), crianças e adolescentes matriculados na escolinha de futebol de campo do Programa de Iniciação Esportiva Talentos do Futuro III, da Prefeitura de Porto Velho, no distrito de Jaci-Paraná, receberam reposição de uniformes contendo kit de calção, camisa e meião, além de coletes dupla face e bolas.

O programa é desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semes). A escolinha de futebol de campo funciona gratuitamente com 72 alunos, com idade entre 6 e 17 anos, nas terças e quintas-feiras, no horário das 16h às 18h, no campo de futebol do Estádio Municipal Erisvaldo Souza (Nenenzão).

A entrega do material foi efetuada pelo diretor do Talentos do Futuro, Marcus Arturo, que na ocasião conversou com os alunos e pais sobre a importância da frequência das crianças e adolescentes nas aulas de futebol e anunciou que, além do bebedouro que a Semes instalou no estádio, está no planejamento para 2023 pintura e colocação de cobertura dos bancos de reservas.

O Talentos do Futuro III contempla os distritos da BR: Extrema, Nova Califórnia, Jaci-Paraná e ainda a aldeia indígena Kaxarari e do Baixo Madeira, que são as localidades de São Carlos, Nazaré, Calama e a Vila de Terra Firme.

Além do diretor do Talentos do Futuro, estavam presentes no evento o gerente do Programa Viver Ativo e o acadêmico de Educação Física da faculdade Metropolitana.

VAGAS

Os pais interessados podem fazer as inscrições de seus filhos com idade entre 6 e 17 anos, nas terças e quintas-feiras, no horário das 16h às 18h, no campo de futebol do Estádio Municipal Erisvaldo Souza (Nenenzão).

DOCUMENTOS

Para efetivar a matrícula, pais ou responsáveis das crianças ou adolescentes devem apresentar os documentos pessoais do interessado, foto 3×4, declaração escolar, certidão de nascimento ou RG, cartão do SUS, cópias do boletim escolar do aluno, cópias dos documentos do responsável e comprovante de residência.

Para mais informações o telefone disponível é (69) 98471-9511.

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO