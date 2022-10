ESPORTE – Etapa final do Festival de Praia Circuito Beach tem nova data

A entrada é franca e as telas ficarão expostas até 16 de outubro

A partir desta sexta-feira (7), a população de Porto Velho poderá prestigiar a “Exposição Pipas e Papagaios”, do artista plástico Júlio de Carvalho. O lançamento será realizado em sala reservada do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, na capital de Rondônia, com início às 10h e a entrada é franca.

Conforme Glayce Bezerra, titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), oito telas serão expostas no período de 7 a 16 de outubro. “Esperamos contribuir para oferecer experiências enriquecedoras aos passageiros. Valorizar a arte porto-velhense levando de forma gratuita uma exposição inédita ao público”, comentou.

A exposição é realizada pela Prefeitura de Porto Velho em parceria com a Vinci Airports, empresa que administra o Aeroporto, mas o próprio Júlio de Carvalho é o idealizador do feito inédito, que foi planejado durante o auge da pandemia da Covid-19.

Segundo o artista, “Pipas e Papagaios são as pipas do mês das férias, são os triângulos, retângulos e esferas em plena harmonia modernista remontando a sua meninice adicionando subjetividade e expressividade”.

O objetivo, além de valorizar o artista e suas obras, é proporcionar aos turistas e passageiros que passam pelo aeroporto uma experiência única e impactante, para que “criem memórias únicas em sua viagem a Porto Velho”, acrescentou Glayce Bezerra, que reforçou o convite para que a população possa prestigiar a exposição.

Texto: Augusto Soares

Foto: Semdestur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO