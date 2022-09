ESPORTE – Futevôlei fecha o último dia do Festival de Praia – Circuito Beach, em Jaci-Paraná

Arena esportiva recebeu partidas equilibradas

Uma das competições mais aguardadas do Festival de Praia – Circuito Beach 2022 movimentou atletas e moradores do distrito de Jaci-Paraná no domingo (26). O futevôlei dominou o último dia do evento com partidas equilibradas.

A arena esportiva foi montada e equipada para receber a competição. O domingo de calor e sol coroou o desempenho das duplas que proporcionaram um verdadeiro show dentro de quadra.

Uma das equipes vencedoras, a dupla Israel e Amanda, é de Porto Velho e proporcionou uma partida ponto a ponto em boa parte do jogo, com os amigos conseguindo uma arrancada no placar somente no último set.

“Eu pratico o futevôlei há mais de um ano e comecei essa parceira há menos de dois meses. Essa diferença de tempo não atrapalhou a gente, conseguimos uma boa partida. Também participamos da primeira etapa lá em Fortaleza do Abunã, mas não conseguimos a vaga. Jaci nos deu sorte e vamos levar essa decisão para casa”, afirma Israel Sousa.

A próxima parada do Festival de Praia – Circuito Beach 2022 está prevista para acontecer em Porto Velho nos dias 8 e 9 de outubro, com a final do campeonato.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO