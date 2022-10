ESPORTE – Gestores da Semes participam de Fórum do Desporto e Paradesporto, em São Paulo

Temas como leis de incentivo, liderança e marketing foram apresentados

O Fórum Brasileiro de Gestão Pública Municipal do Desporto e Paradesporto, voltado para o setor público esportivo, contou com as presenças dos gestores e técnicos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) de Porto Velho. O evento aconteceu nos dias 8 e 9 deste mês, em São Paulo.

Durante o Fórum, os melhores especialistas da área de esporte, apresentaram diversos temas, entre leis de incentivo, liderança, marketing, plano estratégico, além de programas, projetos e ações relacionados ao esporte. “Foi um momento muito importante para aprimoramento de políticas públicas e trocar experiências exitosas na área”, destacou Ivonete Gomes, secretária da Semes.

Segundo a gestora, o Fórum teve como objetivo assegurar uma comunicação estável e dinâmica, construindo uma interação multilateral econômica, cultural, esportiva e científica nas esferas públicas e privadas e foi promovido pelo Fórum Internacional dos Municípios dos Países BRICS (Fórum IMBRICS), que é uma plataforma de cooperação internacional dos municípios dos cinco países integrantes.

Para o secretário adjunto da Semes, Edilson Pacheco, a troca de experiência com gestores do esporte de outros municípios é muito importante e proveitoso. “São esses encontros que proporcionam maior aprendizado para quem está à frente de uma secretaria de esporte. Nós precisamos cada vez mais nos aprimorar e acompanhar os grandes centros que já implantaram o esporte de alto rendimento, montaram suas vilas olímpicas, seus centros de treinamentos”.

Além da secretária da Semes, Ivonete Gomes, e do adjunto da pasta, Edilson Pacheco, participaram do Fórum Brasileiro de Gestão Pública Municipal do Desporto e Paradesporto a coordenadora da Semes, Fernanda Rocha, o diretor de Esporte e Lazer, Silvio Ricardo, e a secretária executiva, Ray Brito.

ARTICULAÇÕES

Após o Fórum Brasileiro de Gestão Pública, os gestores da Semes permaneceram em São Paulo participando de visitas a centros de treinamentos, conhecendo o funcionamento da vila olímpica, reuniões com gestores da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação (Seme) de São Paulo, e em contato com os principais diretores de base dos times do Flamengo, Santos, Corinthians e São Paulo.

No Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, a equipe da Semes vivenciou treinos e competições e conheceram os programas existentes, sobretudo subsídio para captação de recursos e capacitação dos profissionais de Educação Física. “Porto Velho está se preparando para a primeira turma de crianças e jovens cadeirantes no basquete, cegos e surdos e para ampliar o atendimento àqueles com Transtorno do Espectro Autista”, disse a secretária Ivonete Gomes.

Já na Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação da Prefeitura de São Paulo, eles foram recepcionados pelo secretário titular, Carlos Vianna, diretores e assessores, para uma troca de experiências no âmbito do esporte, sendo o ponto alto do encontro o funcionamento do Centro Olímpico da capital paulista, mantido pela Prefeitura de SP.

Na visita ao Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), voltado ao esporte de alto rendimento para formação de atletas com foco em esportes olímpicos, a equipe da Semes conheceu a metodologia de funcionamento do complexo que é voltado para a formação do atleta e seu desenvolvimento para aplicar aqui em Porto Velho.

“A gestão do prefeito Hildon Chaves tem priorizado crianças e adolescentes terem acesso ao esporte e essa visita foi muito importante para nós que estamos em fase de conclusão dos trabalhos para implantar a Vila Olímpica de Porto Velho, voltada ao esporte de alto rendimento, buscando o aperfeiçoamento dos atletas nos treinos com foco ao esporte olímpico”.

RESULTADOS

Para Ivonete Gomes, essa articulação com as instituições e os times de base teve um resultado fantástico, primeiro porque o diretor do Corinthians já se propôs visitar Porto Velho para realizar um curso de capacitação para áreas do desporto e esporte de alto rendimento, e segundo que o presidente do Fórum IMBRICS, Devanir Cavalcante, se comprometeu em realizar um grande Fórum da Amazônia, de discussão da área do esporte com o objetivo de reunir representantes de vários estados que compõem a Amazônia.

Ainda como resultado das articulações, a Secretaria Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte (Senife), Michelle Moyses Vinecky, e a coordenadora da Secretaria Nacional de Incentivo ao Fomento e Esporte, Solange Souza dos Santos, foram convidadas pela secretária da Semes, para estarem em Porto Velho e explicarem como fazem os municípios e as organizações interessadas em buscar recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte, como se faz o projeto, como é admitido em Brasília, e como é a captação de recursos via empresas.

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO