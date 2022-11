ESPORTE – Município anuncia Copa Zico com a participação dos atletas do Talentos do Futuro

Campeonato foi idealizado pelo jogador de futebol Zico

A cidade de Porto Velho vai sediar a 1ª Copa Zico, campeonato de futebol idealizado por uma das maiores referências do futebol mundial, o Zico. O evento, promovido pela Prefeitura de Porto Velho e coordenado pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semes), acontecerá em três etapas: 30/11 a 4/12; de 06 a 10/12 e de 11 a 15/12. O local escolhido foi o campo de futebol do Rondoniense Social Clube, localizado na Estrada dos Periquitos, zona Leste.

Voltada para atletas amadores, que ainda não tiveram oportunidades em grandes clubes, a Copa Zico será realizada com a participação exclusiva de aproximadamente 861 atletas devidamente matriculados no Programa de Iniciação Esportiva Talentos do Futuro, de Porto Velho e dos distritos da BR e do baixo Madeira, nas seguintes categorias: Sub 11 (idade de 9 a 11 anos), Sub 14 (idade de 12 a 14 anos) e Sub 17 (de 15 a 17 anos).

A Copa Zico teve início em 2008, através de uma ideia do grande ídolo Zico, com um único objetivo: dar oportunidade a novos talentos, principalmente, integrar classes diferentes dos jovens apaixonados por futebol.

A secretária da Semes, Ivonete Gomes, confirmou a presença do ídolo Zico no encerramento da Copa, dia 15 de dezembro, para junto com o prefeito Hildon Chaves fazerem a entrega da premiação aos atletas. “A Copa Zico é uma oportunidade única para os atletas do Talentos do Futuro. Junto com o grande ídolo Zico, vem olheiros dos grandes clubes para analisar os talentos da nossa cidade”, destacou.

A Copa Zico será realizada através de recursos próprios do Município e de emenda parlamentar do deputado federal Léo Moraes.

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO