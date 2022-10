ESPORTE – Núcleo de Xadrez do Talentos do Futuro é implantado na Associação dos Amigos Autistas, em Porto Velho

Seis alunos da entidade já recebem as aulas de xadrez

Sensível às demandas da Associação dos Amigos Autistas (AMA), a Secretaria de Esporte e Lazer (Semes) oportuniza aulas da modalidade xadrez a seis alunos autistas da entidade. O Programa de Iniciação Esportiva Talentos do Futuro implantou o núcleo de Xadrez na sede da entidade e as atividades são desenvolvidas todas as quartas-feiras.

A equipe da Prefeitura de Porto Velho conta com a colaboração dos professores da AMA, Cláudio, Marcus, Denise e Luciene, no acompanhamento dos seus alunos durante as aulas. A secretária da Semes, Ivonete Gomes, reforçou que além da AMA, existe o polo de xadrez no Ginásio Municipal Eduardo Lima e Silva, o Dudu, funcionando às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h.

“Nós trabalhamos a inclusão no esporte, e a prática do jogo de xadrez estimula a criatividade, educa a atenção e a concentração dos alunos”, destacou Ivonete, acrescentando que “em breve, teremos alunos do Programa representando o município em evento da Confederação Brasileira de Xadrez”.

RECOMENDAÇÃO

Segundo o professor Jefferson Ryan, em quatro meses de aula na AMA, além de aprenderem o jogo dos Reis, os alunos passaram pelo teste de Peão com êxito, e receberam suas medalhas. “No próximo ano os alunos do núcleo AMA estarão aptos às disputas no tabuleiro de xadrez como representantes da Associação e do Município de Porto Velho”, acrescentou.

Foi por recomendação da sua equipe pedagógica que a Associação dos Amigos Autistas (AMA) inseriu a modalidade de xadrez na programação de conteúdos das atividades.

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO