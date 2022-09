ESPORTE – Segunda etapa do Festival de Praia Circuito Beach começa com arena esportiva

Projeto conta com a participação dos palhaços Bozó e Lelé

As atividades do Projeto Rua de Lazer e Cidadania, da Prefeitura de Porto Velho, coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), agitam a garotada durante a segunda etapa do Festival de Praia – Circuito Beach 2022, no distrito de Jaci-Paraná.

As brincadeiras que estão sendo realizadas na manhã deste sábado (24) são de peteca, voleibol, frescobol, espirobol, queimada, além de desenhos e esculturas na areia.

O projeto Rua de Lazer e Cidadania conta com a parceria da Funcultural, com a participação dos palhaços Bozó e Lelé, que divertem as crianças com as brincadeiras na praia.

Para a secretária da Semes, Ivonete Gomes, a segunda etapa do Festival de Praia – Circuito Beach 2022 está sendo um sucesso. “O público tem prestigiado as atividades e o Rua de Lazer e Cidadania é um projeto que faz a diferença para o público infantil com brincadeiras e recreações diversificadas”.

A coordenadora do projeto, Cione Leal, disse que é muito gratificante ver crianças brincando e interagindo. “Temos aqui a presença de pais acompanhando as atividades realizadas e nós da Semes ficamos muito felizes porque preparamos tudo com muito carinho e dedicação”, finalizou.

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO