EVENTO – Nova atração promete movimentar ainda mais o Festival de Praia de Jaci-Paraná

Programação começa na tarde desta sexta-feira (23)

Um atrativo a mais acrescentado à programação da segunda etapa do Festival de Praia – Circuito Beach 2022, que acontece a partir de sexta-feira, de 23 a 25 de setembro, no distrito de Jaci-Paraná, promete movimentar ainda mais o evento turístico que é realizado pela Prefeitura de Porto Velho.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes) informou que durante o sábado e domingo também haverá atividades do Projeto Viva Bem, que proporciona a prática de exercícios orientados por profissionais de Educação Física e Instrutores de Dança através de aulas de ritmos, zumba, entre outras atividades.

De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o Projeto Viva Bem atende mulheres acima de 15 anos de idade que estejam em plena condição de participar das atividades físicas. O intuito é promover uma vida mais saudável e melhor qualidade de vida para as participantes.

Também haverá atividades esportivas (vôlei de praia e futevôlei), apresentações artísticas e culturais, Projeto Rua de Lazer e Cidadania, Giro Empreendedor e Arte no Entardecer, entre outras atrações. A programação começa às 14h de sexta-feira (23).

Além da Semes, a Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e Fundação Cultural do município (Funcultural) atuam na coordenação do festival e contam com o apoio da Semusb, Semtran e Emdur, entre outros órgãos municipais. Confira a programação completa aqui.

Texto: Augusto Soares

Foto: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO