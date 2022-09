EVENTO – Porto Velho promove turismo regional durante a 49ª Abav Expo em Olinda

Ordenamento turístico da capital tem atraído visitantes

Mais de 200 representantes do trade turístico nacional passaram pelo stand de Porto Velho durante o primeiro dia de participação do município na 49ª ABAV Expo 2022.

Dentre os presentes estiveram agentes de viagens, operadoras, imprensa especializada, e secretários estaduais de diversas capitais do Brasil.

Na ocasião foi possível degustar o prato regional “O melhor de PVh”, uma elaboração do chef de cozinha do Peixin Restaurante, José Calixto, que escolheu esse nome em homenagem a campanha promocional de turismo da capital, denominada “O melhor de PVH -Terra de Bravos Pioneiros”.

A participação de Porto Velho na Abav Expo tem sido marcada por uma programação diversificada com apresentação do material promocional sobre o primeiro ordenamento turístico da capital, através do projeto “Circuitos e Rotas Turísticas de Porto Velho.

A feira continua acontecendo nos dias 22 e 23 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Texto: Semdestur

Foto: Semdestur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO