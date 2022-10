EVENTO – Prefeitura e Escola do Legislativo promovem “Oficina de Relações Interpessoais no Trabalho”

Oficina será ministrada a partir do dia 7 de novembro

Com o objetivo de criar um ambiente de trabalho cada vez mais saudável e integrado, a Prefeitura de Porto Velho, em parceria com a Escola do Legislativo, promove entre os dias 7 e 10 de novembro a “Oficina de Relações Interpessoais no Trabalho”. A ação será executada pela Secretaria Municipal de Administração (Semad).

A oficina será ministrada por uma integrante da equipe da Escola do Legislativo. Segundo o Departamento de Capacitação e Treinamento (DCT), a ação é uma oportunidade de resgatar valores e conceitos que fortalecem as relações de trabalho.

Ao todo, serão ofertadas duas vagas para cada secretaria municipal. A oficina será realizada no auditório da Escola do Legislativo, localizada na rua Major Amarante, 390, bairro Arigolândia, das 8h às 12h.

Mais informações através do e-mail: [email protected] ou por meio do contato (69) 99942-8507.

