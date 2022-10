EVENTO – “Sábado Animado” levou recreação infantil e promoções aos consumidores

No último fim de semana, trecho da avenida 7 de Setembro esteve fechado para o evento

Uma das principais vias comerciais de Porto Velho parou, no último fim de semana, para receber a primeira edição do “Sábado Animado”. Um dia inteiro dedicado ao movimento do comércio e atividades recreativas para a criançada na avenida 7 de Setembro.

“Com certeza essa é a primeira edição de muitas. Tudo foi pensado para o bem do lojista, dos consumidores e, claro, para as crianças. Montamos uma programação especial para elas no coração dessa que é uma das vias mais comerciais da capital”, afirmou Glayce Bezerra, titular da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

Ao todo, quase um quilômetro da avenida 7 de Setembro esteve fechado para o trânsito de veículos, no trecho compreendido entre as ruas Rogério Weber e Joaquim Nabuco. Foram quase 12 horas de programação e oportunidade para os lojistas faturarem antes de uma das mais importantes datas do comércio local.

“No dia de hoje os lojistas vão trabalhar com descontos diferenciados, promoções e oportunidades para quem deseja garantir o presente da garotada antes do Dia das Crianças (12) por um preço mais em conta”, explicou Joana Joanora, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Velho.

Além da movimentação do comércio, a programação também trouxe serviços em saúde, como aferição de pressão, testes de glicemia, auxílio veterinário, sorteios de brindes, distribuição de doces, exposição de produtos e atrações musicais infantis.

“Meu filho é muito fã de uma das atrações que subiram ao palco, por isso trouxe ele no dia de hoje e aproveitei para adiantar o presente dele do Dia das Crianças. O evento como um todo está aprovado”, afirma a mãe, Aline Lima.

