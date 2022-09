EVENTO – Show de fogos e atrações culturais marcam a abertura do Festival de Praia em Jaci-Paraná

Circuito Beach movimentou distrito durante o último fim de semana

Foi sob queima de fogos, música e emoção que o Festival de Praia – Circuito Beach 2022 iniciou oficialmente no último sábado (24), no distrito de Jaci-Paraná. A segunda etapa do evento foi marcada pela parceria de diversas pastas em apoio à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

“É muito emocionante voltar com o festival aqui em Jaci depois de dois anos de pandemia. A natureza, por si só, nos presenteia com esse cenário incrível e coube a nós, Prefeitura, garantir que tudo ocorresse bem para a população, visitantes e atletas”, explica a secretária da Semes, Ivonete Gomes.

No espaço, a Prefeitura montou uma arena para as partidas, que não deixou a desejar em relação aos circuitos nacionais. Uma arquibancada coberta também foi instalada, além de uma amplo palco para receber as atrações culturais da Fundação Cultural do Município (Funcultural).

“Para essa etapa do festival nós trouxemos o ‘Arte no Entardecer’, proporcionando música e dança aos participantes, além de muita diversão para a garotada. Esperamos repetir essa energia na última etapa em Porto Velho”, afirma Godofredo Neto, presidente da Funcultural.

As atividades do circuito também envolveram a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), de Serviços Básicos (Semusb), Defesa Civil, além da parceria do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Ao longo de três dias, o festival levou atrações musicais, serviços e promoveu competições nas modalidades vôlei de praia e futevôlei. A próxima parada será na capital Porto Velho, com a final dos campeonatos nos dias 8 e 9 de outubro.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO