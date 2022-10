FACILIDADE – Credenciais de estacionamento preferencial podem ser solicitadas via internet em Porto Velho

Além da ampliação e reforma, também faz parte do projeto a construção da sala de estabilização

Com recursos próprios do município, a Prefeitura de Porto Velho assinou nesta sexta-feira (28) a ordem de serviço para reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família, em Vista Alegre do Abunã. O valor a ser investido na obra é de cerca de R$ 1.160.000,00 (um milhão, cento e sessenta mil reais).

Durante a cerimônia de assinatura da ordem de serviço, o vice-prefeito da capital, Maurício Carvalho, destacou a importância da unidade de saúde para a região e parabenizou os servidores municipais pelo Dia do Servidor, comemorado nesta sexta-feira, e pela atuação frente à pandemia da covid-19.

“Primeiramente quero agradecer a presença de todos e parabenizar nossos servidores pelo dia de hoje, e dizer que sem vocês aqui cuidando dos nossos pacientes não conseguiríamos enfrentar essa pandemia juntos. A obra de reforma e ampliação dessa unidade de saúde vai representar um avanço na saúde para Porto Velho e para os moradores de Vista Alegre do Abunã, isso porque com essa unidade, mais qualidade e dignidade no atendimento vão ser oferecidos à população “, destacou Maurício Carvalho.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Eliana Pasini, reforçou o compromisso com a comunidade e com os profissionais de saúde e revelou que uma das novidades incluídas no projeto é a construção da sala de estabilização.

“Depois que iniciarmos a obra, já vamos iniciar também todo o processo de compra dos novos equipamentos de saúde e toda mobília, todos novos. Todo esse investimento é um compromisso com a saúde em Porto Velho que o prefeito Hildon Chaves vem trabalhando para conquistar. Em breve, outras unidades de saúde também serão reformadas e quem ganha com isso é a nossa população”, explicou Eliana Pasini, secretária municipal de saúde.

O contrato que autoriza o início das obras foi assinado e o prazo é de 30 dias para iniciar o serviço e um ano para finalizar e entregar a USF Vista Alegre do Abunã pela empresa responsável.

