FERIADO – Serviços essenciais serão mantidos em Porto Velho nesta quarta e quinta-feira (2 e 3)

Provas fazem parte do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica (Saero)

No período de 8 a 11 de novembro será realizada a aplicação das avaliações do Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia (Saero). Essa prova destina-se a estudantes do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio.

O Saero é uma iniciativa da Secretaria do Estado da Educação de Rondônia (Seduc) que tem como propósito fortalecer o regime de colaboração entre estado e municípios, bem como fornecer subsídios pedagógicos às Secretarias de Educação nas tomadas de decisão referentes à política educacional.

“É uma forma de planejar melhor a educação, já que com os resultados da avaliação é possível diagnosticar possíveis falhas e corrigi-las, organizando um planejamento pedagógico direcionado, gerando mais qualidade para o ensino fundamental”, comentou a secretária municipal de Educação, Gláucia Negreiros.

Os objetivos do Saero consistem em implantar um sistema permanente de avaliação de desempenho dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio do Estado de Rondônia, que subsidie as Secretarias de Educação nas tomadas de decisão quanto à política educacional, compor, em conjunto com as taxas de aprovação verificadas pelo Censo Escolar, e demais indicadores mensurados a partir do processo avaliativo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Rondônia (Idero).

E ainda, verificar o desempenho dos alunos nas séries do ensino fundamental e do ensino médio, de modo a fornecer ao sistema de ensino, às equipes técnico-pedagógicas, e às unidades escolares informações que subsidiem a viabilização da articulação dos resultados da avaliação com o planejamento escolar, a capacitação e o estabelecimento de metas para o projeto de cada escola, em especial a correção do fluxo escolar e a aquisição das aprendizagens essenciais definidas pelo referencial curricular.

Na Rede Municipal de Educação de Porto de Velho serão avaliados todos os estudantes matriculados em turmas do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental das escolas localizadas nas zonas urbana e rural.

A avaliação contemplará os componentes de Língua Portuguesa e Matemática em todos os anos avaliados. Os estudantes do 2º ano do ensino fundamental também vão participar de uma avaliação de fluência de leitura. A tabela abaixo apresenta o quantitativo de turmas e estudantes que farão a prova.

