FESTIVAL DE PRAIA – Vendedores ambulantes apostam no aumento das vendas

Perspectiva de moradores de Jaci-Paraná é o aquecimento da economia local

Na manhã desta sexta-feira (23) enquanto a estrutura da segunda etapa do Festival de Praia Circuito Beach no distrito de Jaci-Paraná estava sendo montada, vendedores ambulantes comemoravam a realização do evento, com a perspectiva de aquecer a economia local.

O Festival de Praia Circuito Beach que inicia na tarde desta sexta-feira (23) e termina domingo (25) é promovido pela Prefeitura de Porto Velho, sob coordenação das Secretarias de Esporte e Lazer (Semes), de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e Funcultural.

A vendedora Maria do Socorro é uma das 15 pessoas cadastradas pelo projeto Giro Empreendedor, e cedo já estava na praia demarcando o local de sua barraca. A empreendedora pretende vender salada de frutas, dim-dim, banana frita, pipocas, doces, salgados, água e refrigerante.

Moradora de Jaci-Paraná, Maria do Socorro está instalando sua barraca com o seu Raimundo Nascimento. Para eles, o festival de praia é uma excelente oportunidade de aumentar a renda da família com a venda de seus produtos aos visitantes do evento.

Já o paraibano Ricardo Alves de Araújo, também vendedor ambulante do ramo de confecção e miudezas, disse que chegou ao distrito há 3 dias e vai ficar até o final do festival de praia, com o objetivo de melhorar suas vendas.

Ele vende suas mercadorias num carrinho de estrutura metálica e está otimista com as vendas dos chapéus, toalhas e bonés. Para os adeptos do acampamento, Ricardo oferece mantas, lanternas e até meias.

