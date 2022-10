GUERREIROS DA AMAZÔNIA – Livro especial de 25 anos do projeto será lançado em escolas municipais

Escritor Ronaldo Barcelos está em Porto Velho

Uma parceria para distribuir 400 kits com livros e encartes especiais de 25 anos do Projeto Guerreiros da Amazônia aos estudantes da rede municipal de ensino foi firmada entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e o escritor carioca Ronaldo Barcelos, na manhã desta sexta-feira (7), durante a visita do escritor a Porto Velho.

O autor vai fazer ainda visitas às escolas para doar mil escovas de dentes e almanaques com dicas de saúde bucal. “É uma bela iniciativa do autor desses livros que retratam, de forma fictícia e educativa ao mesmo tempo, histórias de super-heróis inspirados em animais amazônicos para defender a Amazônia em diversas situações. A Semed apoia e incentiva esse tipo de leitura para os alunos da rede, pois faz parte do nosso projeto pedagógico em ação, quero aqui agradecer a disponibilidade do escritor Ronaldo Barcelos”, comentou a titular da pasta de educação, Gláucia Negreiros.

De acordo com a gerente da Divisão de Arte e cultura da Semed, Cacilda Pereira da Hora, serão visitadas dez escolas onde haverá a apresentação dos personagens principais do livro Guerreiros da Amazônia, além do lançamento do livro e distribuição de material de higiene bucal. “É uma obra que expõe e valoriza a cultura da Amazônia, isso é importante porque educa as crianças e vem de encontro com as propostas pedagógicas da nossa atual gestão”, enfatizou.

