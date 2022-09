HABITAÇÃO – Atualização cadastral para unidades habitacionais de Porto Velho segue no Prédio do Relógio

O atendimento acontece das 8h às 16h

Até o próximo dia 5 de outubro, a Prefeitura de Porto Velho seguirá com a atualização cadastral (CadÚnico) dos candidatos a moradias populares dos empreendimentos Porto Madero II, Porto Madero V, Porto Belo I e Porto Fino. As obras foram retomadas após investimentos próprios do município.

A atualização está sendo feita no Prédio do Relógio, sede da gestão municipal, na avenida Sete de Setembro esquina com Farquhar, somente para os candidatos a beneficiários. O atendimento acontece das 8h às 16h.

No total, serão entregues 1.168 unidades habitacionais nos quatro empreendimentos, todos localizadas na zona Leste de Porto Velho.

Os candidatos devem apresentar a documentação pessoal como RG e CPF do titular e do cônjuge (se for casado), comprovante de renda de todos os membros da família que trabalham e a declaração de residência.

“Se for solteiro, deve apresentar a certidão de nascimento e, se for casado, a certidão de casamento. A declaração escolar não é obrigatória para menores de 18 anos”, completou a diretora do Departamento de Habitação da Semur, Ana Célia.

Todos que se inscreveram anteriormente para esses empreendimentos devem fazer a atualização do cadastro, independente de terem atualizado ou não o CadÚnico.

BALANÇO

Os trabalhos iniciaram na quarta-feira (21) e até as primeiras horas de segunda-feira (26), de acordo com a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), 160 dossiês de candidatos a beneficiários das moradias já tinham sido concluídos.

Texto: Augusto Soares e Pedro Bentes

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO