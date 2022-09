HABITAÇÃO – Candidatos a unidades habitacionais em Porto Velho iniciam atualização do CadÚnico

Primeira etapa do processo vai até o dia 5 de outubro na sede da Prefeitura

O período de atualização cadastral de candidatos a unidades habitacionais em Porto Velho começou nesta quarta-feira (21) no Prédio do Relógio. O procedimento, que vai até o dia 5 de outubro, das 8h às 17h, é uma etapa importante para o recebimento das chaves dos imóveis.

“Essa é a primeira etapa, de atualização do CadÚnico, para verificar se o candidato continua com todas as características socioeconômicas para receber o imóvel popular. A segunda será a montagem de um dossiê e a terceira uma análise final junto a Caixa Econômica”, explica Vitor Nascimento, gerente do CadÚnico em Porto Velho.

Na prática, o candidato deve apresentar toda a documentação dos membros que moram com ele, comprovante de residência, comprovante de renda e declaração escolar dos filhos, se for o caso.

“É importante dizer que todos os candidatos que efetuaram a inscrição para esses imóveis populares lá atrás precisam comparecer nessa atualização, independente se estão ou não com o CadÚnico atualizado. Trata-se de uma nova revisão para que a análise do banco ocorra com êxito”, completa Vitor.

SEGUNDA ETAPA

Logo após a atualização do CadÚnico, o candidato já pode iniciar a segunda etapa de habilitação também no Prédio do Relógio. O município destinou um espaço para a montagem do Dossiê da Instituição Financeira.

“Antes, o candidato precisaria se dirigir ao Tudo Aqui para essa etapa. Agora não. A Prefeitura montou uma seção, no mesmo espaço de atualização do CadÚnico para que os moradores consigam resolver tudo em um só lugar e no mesmo dia”, explica o gerente do CadÚnico.

DIGNIDADE

Quem compareceu no primeiro dia para adiantar o processo foi a moradora Maria Alves, de 60 anos. A idosa já conta os meses para pegar as chaves do novo lar no Condomínio Porto Madero V.

“Eu morava em uma área de risco no bairro Nova Floresta e recebi as orientações, na época, para me candidatar. Hoje, anos depois, volto para trazer os documentos e não vejo o dia de fazer a mudança para minha casa. Aí sim, vou poder viver em paz”, afirma a moradora.

As obras dos empreendimentos Porto Belo I, Porto Fino e Porto Madero II e V foram retomadas após aporte financeiro da Prefeitura da capital no valor de R$ 30 milhões. A expectativa é entregar 1.168 apartamentos nos próximos meses.

“Após a entrega das chaves, a Prefeitura vai entregar, também, a escritura do imóvel registrada em Cartório. Algo inédito na história de Porto Velho e que vai coroar a jornada dessas famílias na busca da casa própria”, finalizou o prefeito Hildon Chaves.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO