HABITAÇÃO – Encerra nesta sexta-feira (21) prazo para atualização cadastral do Porto Madero II e V, Porto Bello I e Porto Fino

Obras são realizadas conforme o cronograma da Prefeitura

A Prefeitura de Porto Velho dá continuidade às obras de infraestrutura que acontecem em diversos pontos da cidade nesta sexta-feira (21). Os serviços de drenagem, asfaltamento e tapa-buracos são feitos conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Obras (Semob).

Os trabalhos de drenagem acontecem na zona Sul, no bairro Nova Floresta, através do serviço de contenção de erosão na rua Pinheiro. As equipes da Semob também trabalham na drenagem na zona Leste, na rua Alto do Bronze, bairro Rosalina de Carvalho, através da escavação para assentamento de manilhas.

As equipes também atuam na preparação de base para pavimentação na rua Vale, no bairro Floresta, e na rua Júpiter, no bairro Vila da Eletronorte. O serviço de asfaltamento também é realizado no bairro Floresta, na rua Vera Lúcia, entre a rua Metralha e o Canal.

Já os serviços de tapa-buracos são feitos nas ruas Brasília com avenida 7 de Setembro, Joaquim Nabuco, Barbados e Buenos Aires. Há também equipes realizando o serviço de tapa-buracos em ruas da zona central, como na rua Júlio de Castilho, entre a avenida 7 de Setembro e rua Dom Pedro II; e rua Tenreiro Aranha, entre a avenida Carlos Gomes e rua Dom Pedro II.

