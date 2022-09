HABITAÇÃO – Prefeitura inicia, nesta quarta (21), a atualização cadastral de candidatos a unidades habitacionais

Procedimento vai acontecer a partir das 8h no Prédio do Relógio

Os candidatos pré-selecionados que irão receber apartamentos populares nos residenciais Porto Madero II e V, Porto Fino e Porto Bello I devem realizar a atualização no Cadastro Único (CadÚnico) a partir desta quarta-feira (21). O procedimento acontece no Prédio do Relógio, sede do Executivo Municipal, a partir das 8h com encerramento às 18h durante todo o período necessário para realização do procedimento.

Ao todo, são 1.168 unidades divididas entre os quatro empreendimentos habitacionais localizados na zona Leste do município. A pré-seleção de candidatos a beneficiários foi divulgada na última semana e pode ser consultada na íntegra aqui.

As obras dos empreendimentos estavam paralisadas e foram retomadas após aporte financeiro da Prefeitura de Porto Velho. Por isso, nesse momento, se fez necessária a atualização de dados no Cadastro Único (CadÚnico).

A Prefeitura lembra que o candidato que não comparecer no prazo estipulado no edital será substituído.

Texto: SMC

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO