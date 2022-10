HABITAÇÃO – Prorrogado prazo para atualização cadastral do Porto Madero II e V, Porto Bello I e Porto Fino

Candidatos a beneficiários têm até o dia 21 de outubro para realizarem a atualização cadastral junto à Prefeitura

Foi prorrogado o prazo para atualização do CadÚnico e montagem dos dossiês dos candidatos a beneficiários das moradias populares dos empreendimentos Porto Madero II e V, Porto Bello I e Porto Fino. A atualização acontece das 8h às 16h, na Prefeitura de Porto Velho (Prédio do Relógio).

O prefeito Hildon Chaves reforça a importância do candidato atender os prazos para que não seja substituído. “Ao todo são 1.168 unidades habitacionais e quem ainda não atualizou o cadastro, ainda está no prazo. Quem estava cadastrado, mas não fez a atualização, perderá a oportunidade de participar do processo de análise de aprovação junto à Instituição Financeira. Esses empreendimentos ficaram parados por muito tempo, até que a Prefeitura, com recurso próprio, retomou e finalizou”, explica.

As obras foram retomadas após o investimento de R$ 30 milhões de recursos do município de Porto Velho. Até o momento, 500 dossiês de candidatos foram formalizados, de acordo com a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária (Semur).

Para a atualização, os candidatos devem apresentar a documentação pessoal, sem rasuras, como RG e CPF do titular, documentos do cônjuge (se for casado), comprovante de renda de todos os membros da família que trabalham e comprovante de residência (atualizado). Solteiros devem apresentar ainda a certidão de nascimento, e casados, a certidão de casamento.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO