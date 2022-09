HOMENAGEM – Dia do Agente de Trânsito é ressaltado pela Prefeitura de Porto Velho

Secretário da Semtran reforça a importância do profissional

No dia 23 de setembro é comemorado nacionalmente o Dia do Agente de Trânsito. A Prefeitura de Porto Velho parabeniza os profissionais e reforça sua importância no objetivo de conquistar um trânsito mais seguro.

“A fiscalização exercida por agentes possui papel fundamental para o trânsito seguro, pois, além das atribuições referentes à sua operação e fiscalização, exercem ainda um papel muito importante na educação de todos que utilizam do espaço público, uma vez que a eles cabe informar, orientar e sensibilizar as pessoas acerca dos procedimentos preventivos e seguros”, explica o secretário municipal de Trânsito, João Luiz.

Em alusão à data, nesta sexta-feira os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) atuam em diversas ações voltadas ao trânsito da capital, sendo elas principalmente de conscientização e fiscalização.

“A fiscalização, conjugada às ações de operação de trânsito, de engenharia de tráfego e de educação, é uma ferramenta de suma importância na busca de uma convivência pacífica entre pedestres e condutores de veículos”, finaliza o secretário.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO